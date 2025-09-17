Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago11.5°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

AChS: El chileno no dimensiona lo grave que puede ser un accidente de tránsito

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

A pocas horas de que comiencen las Fiestas Patrias, la subgerente de Prevención de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS), Lilian Padilla, comentó en Cooperativa los preocupantes hallazgos del estudio "Trayectos en Riesgo: Velocidad, Apuro y Seguridad Vial", realizado en conjunto con Datavoz.

La ejecutiva planteó en Una Nueva Mañana que, en general, los encuestados a lo largo del país piensan que "no me va a pasar nada" si conducen con exceso de velocidad, cruzan a mitad de cuadra o en rojo, o utilizan su celular al manejar.

A su juicio, estas costumbres persisten "porque todavía no dimensionamos el impacto que tiene un accidente en nuestra propia vida, en la vida de los que queremos y en el entorno, en el ser humano que transita y se mueve a nuestro alrededor".

Por ende, Padilla consideró que "es relevante dar a conocer las consecuencias: pueden ser la fatalidad o quedar con una discapacidad, o impedidos de valerse por sí mismos".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados