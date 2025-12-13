Acoplado de camión volcó en Camino Melipilla: Tránsito funciona de manera parcial

Un accidente de tránsito interrumpió -de manera parcial- la circulación en Camino Melipilla durante la mañana de este sábado, específicamente en el tramo de norte a sur, en las cercanías del paso bajo nivel de la Ruta 78. El hecho se originó por el volcamiento de un acoplado que era arrastrado por un camión tres cuartos.

El hecho se dio cuando el acoplado, descrito como un carro similar a los utilizados por las perscaderías en las ferias libre, perdió una de sus ruedas y terminó volcando en plena ruta. El accidente no dejó lesionados, pero sí afectó el tránsito en el lugar y requirió la presencia de Carabineros.

El personal uniformado se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de subir este carro a una grúa y retirarlo del lugar, lo que permitirá despejar completamente la vía.