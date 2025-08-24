Adolescente falleció tras volcarse en una acequia en Camino a Melipilla

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en Camino a Melipilla, a la altura del 1172, en la comuna de Peñaflor, donde un adolescente falleció tras volcarse en una acequia.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo se trasladaba en dirección al norte cuando –por razones que se investigan- el conductor perdió el control y se cayó a una acequia. Personal de SAMU constató en el lugar que al interior del auto se encontraba fallecido un adolescente.

El capitán José Pavez, de la 56 Comisaría de Peñaflor, detalló que el conductor "resultó, lamentablemente, fallecido, permaneciendo atrapado al interior de dicho automóvil".