Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Al menos 10 menores lesionados dejó choque entre bus escolar y camión en Tiltil

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El accidente ocurrió en el kilómetro 65 de la Ruta 5 Norte.

Al menos 10 menores resultaron lesionados producto de un choque registrado durante la tarde de este miércoles en la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Tiltil.

El hecho ocurrió en el kilómetro 65, donde un bus escolar colisionó a un camión que se encontraba estacionado en la berma.

Producto del accidente, el conductor del vehículo -que transportaba a 30 menores- quedó atrapado y debió ser socorrido por Bomberos y personal policial.

