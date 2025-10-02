Al menos siete lesionados dejó el choque entre un vehículo particular y una micro del sistema RED en la comuna capitalina de Ñuñoa.

De acuerdo con T13, el siniestro ocurrió en la esquina de Crescente Errázuriz con Campo Deportes, donde -presuntamente- el vehículo no respetó una señalética de ceda el paso e impactó al bus.

Entre los lesionados figuran cuatro niños y al interior del automóvil se encontraba una mujer embarazada de 37 años -que era la conductora- y su hijo de 13.

No hay ninguna víctima de gravedad, pero sí dos personas con heridas de consideración. Todos los afectados fueron trasladados a centros asistenciales.

