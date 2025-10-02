Al menos siete lesionados tras choque entre auto y micro del sistema RED en Ñuñoa
Publicado:
Fotos Destacadas
Autoridades lanzaron el "Plan Patronato", que busca revitalizar el barrio comercial
Con camiseta autografiada de regalo: El Presidente Boric recibió a Los Cóndores en La Moneda
Las románticas vacaciones de Mauricio Isla y su novia Emily Matute
Fotos Recientes
Al menos siete lesionados tras choque entre auto y micro del sistema RED en Ñuñoa
Autoridades lanzaron el "Plan Patronato", que busca revitalizar el barrio comercial
Masiva manifestación propalestina se tomó las calles de Roma
Al menos siete lesionados dejó el choque entre un vehículo particular y una micro del sistema RED en la comuna capitalina de Ñuñoa.
De acuerdo con T13, el siniestro ocurrió en la esquina de Crescente Errázuriz con Campo Deportes, donde -presuntamente- el vehículo no respetó una señalética de ceda el paso e impactó al bus.
Entre los lesionados figuran cuatro niños y al interior del automóvil se encontraba una mujer embarazada de 37 años -que era la conductora- y su hijo de 13.
No hay ninguna víctima de gravedad, pero sí dos personas con heridas de consideración. Todos los afectados fueron trasladados a centros asistenciales.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados