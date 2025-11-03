Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Bus Red colisionó y volcó camión tres cuartos en Santiago Centro: Tránsito cortado

Publicado:
| Periodista Radio: Cristián Aburto
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un bus del sistema Red colisionó con un camión tres cuartos este lunes por la mañana en la intersección de Carmen con Santa Isabel, en la comuna de Santiago, provocando el volcamiento del vehículo utilitario menor.

Según el capitán Francisco Astudillo, las causas del siniestro están siendo investigadas, pero no se registraron personas lesionadas, ya que la micro se encontraba sin pasajeros al momento del hecho.

El accidente generó un importante corte de tránsito en el sector que se ha mantenido desde las 6:15 de la mañana y que se proyecta se extienda hasta cerca de las 8:00 horas. 

