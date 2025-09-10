Síguenos:
Camión arrasó con cables y derribó poste en San Bernardo

Un camión de carga sobredimensionada arrasó esta mañana con cables del tendido eléctrico y derribó dos postes en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la Avenida Lo Blanco, por lo que el tránsito fue suspendido hacia el poniente desde Los Alicantes. El flujo fue desviado en Gran Avenida.

Transporte Informa precisó que "se realizarán trabajos para reponer poste derribado y cables cortados".

