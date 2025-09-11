Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Chofer de taxibús drogado atropelló a peatón en Talcahuano

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carabineros determinó que el conductor de Ruta Las Playas estaba bajo la influencia de la marihuana.

Este accidente mantiene a la víctima, de 64 años, en riesgo vital.

La Seremi de Transportes del Biobío confirmó que línea de buses involucrada inició una investigación administrativa.

El conductor de un taxibús de la línea Ruta Las Playas fue detenido este jueves en la comuna de Talcahuano, por el atropello de un peatón de 64 años, quien permanece hospitalizado en riesgo vital.

Después del arresto, los peritajes de la SIAT de Carabineros arrojaron que el sospechoso, de 62 años, estuvo manejando bajo la influencia de la marihuana.

Al respecto, el seremi de Transportes del Biobío, Patricio Fierro, indicó que la línea de buses involucrada "ha instruído internamente un procedimiento administrativo para determinar las causas que han generado este lamentable hecho", mientras que su cartera puso todos los antecedentes respectivos en manos de la Justicia.

"No es permisible que ningún conductor del transporte público trabaje bajo la influencia de alcohol o drogas, y en consecuencia, cuando esto suceda, tienen que existir sanciones severas", subrayó la autoridad regional.

Fierro también manifestó su "preocupación" por el estado de salud de la víctima, y dijo esperar "su pronta recuperación".

