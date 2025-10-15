Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.8°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Colisión dejó un fallecido en Tocopilla

Publicado:
| Periodista Radio: Dayane Márquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una colisión ocurrida la noche de este miércoles en Tocopilla (Región de Antofagasta) dejó una persona fallecida en la Avenida 18 de Septiembre.

Por causas que se investigan, el conductor de un camión perdió el control e impactó violentamente un automóvil, derribó varios postes del alumbrado público y terminó incrustado en una ferretería.

El fallecido fue identificado preliminarmente como el copiloto del camión, mientras que el chofer fue trasladado al Hospital Marcos Macuada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada