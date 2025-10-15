Colisión dejó un fallecido en Tocopilla

Una colisión ocurrida la noche de este miércoles en Tocopilla (Región de Antofagasta) dejó una persona fallecida en la Avenida 18 de Septiembre.

Por causas que se investigan, el conductor de un camión perdió el control e impactó violentamente un automóvil, derribó varios postes del alumbrado público y terminó incrustado en una ferretería.

El fallecido fue identificado preliminarmente como el copiloto del camión, mientras que el chofer fue trasladado al Hospital Marcos Macuada.