Conductor quedó libre tras chocar ebrio, herir a dos personas y huir en Antofagasta
El Juzgado de Garantía decretó para el sujeto las medidas de arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y suspensión de la licencia de conducir.
Rodrigo Salinas explica su ausencia en el Tiny Desk de 31 Minutos: "Me echaron por cuma"
Suseso: 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras estaban con licencia
Emanación de humo afectó a edificio contiguo al Ministerio de Justicia
SuperGeek en Cooperativa: gaming y computadores portátiles
Colegio de Profesores denunció "actividad proselitista" de Kast en Liceo Bicentenario
Cooperativa Deportes: La previa del partido entre Chile y México por el Mundial sub 20
La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un conductor por los delitos de manejo en estado de ebriedad causando lesiones menos graves y huir del lugar del accidente sin prestar auxilio a las víctimas, por un hecho ocurrido el fin de semana en el sector sur de la capital regional.
El imputado, un ciudadano chileno, conducía un vehículo marca Volvo de alta gama con el que colisionó en varias ocasiones a otro vehículo, el que tras el último impacto salió proyectado chocando una palmera en la Avenida Grecia con Los Imigrantes, donde resultaron dos personas lesionadas.
El Juzgado de Garantía, a solicitud de la Fiscalía, decretó para el sujeto las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y suspensión de licencia de conducir y fijó un plazo de investigación de 60 días.
Detención ciudadana y advertencia de Carabineros
El subcomisario de los servicios de la Tercera Comisaría de Antofagasta, capitán Daniel Miranda, informó que el aviso que recibieron fue de una "detención por civiles" y al llegar al lugar, Carabineros constató que la persona se encontraba bajo los efectos del alcohol, corroborado mediante Intoxilázer y posterior alcoholemia.
Respecto a los videos que circularon mostrando agresiones al conductor, el subcomisario Miranda señaló que "frente a un delito flagrante, cualquier persona puede retener a un sujeto, pero lo que no se puede hacer es agredir a la persona ya una vez retenida”.
El llamado de Carabineros es a retener, reducir y no agredir a la persona que comete el ilícito, ya que de víctima puede convertirse en victimario.