Dos viviendas quedaron con graves daños tras choque de vehículo en Renca

Dos viviendas terminaron con serios daños en su fachada luego de ser impactadas por un automóvil que perdió el control y chocó contra un árbol en la comuna de Renca.

El hecho ocurrió en la intersección de Antofagasta con Balmaceda, donde un vehículo con cuatro ocupantes protagonizó el accidente, que no dejó personas lesionadas.

Los sujetos huyeron del lugar y se descubrió que el automóvil tenía encargo vigente por un robo llevado a cabo este domingo en Quilicura.