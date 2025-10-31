Fatal accidente de tránsito en Vespucio Oriente: Conductora chocó y salió eyectada

Un fatal accidente de tránsito se registró en el sector de La Pirámide de la Autopista Vespucio Oriente, en la salida del Túnel San Cristóbal en dirección a Ciudad Empresarial, lo que generó alta congestión en ese punto este sábado.
De acuerdo con Carabineros, una conductora salió eyectada de su vehículo tras chocar con una barrera de contención, mientras que otros tres ocupantes del mismo vehículo resultaron con lesiones de diversa consideración.
Personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encuentra en el lugar "realizando todas las diligencias tendientes a establecer de manera técnica y científica la dinámica y causa basal del siniestro", consignó el teniente Miguel Yáñez.
[🚨PROCEDIMIENTO POLICIAL] En bajada #LaPirámide de #VespucioOriente dirección al Norte, ⛔️ Cierre de ramal empalme con #VespucioNorte. Maneja con precaución y atento a las condiciones del tránsito. @TTISantiago @radiocarab pic.twitter.com/nWcM2GQwuc— Américo Vespucio Oriente (AVO1) (@avo_transito) October 31, 2025