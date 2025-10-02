Síguenos:
País | Policial | Accidentes de tránsito

Había escapado a Bolivia: Joven fue imputado por atropello fatal de adulta mayor

Publicado:
| Periodista Radio: Carola Chávez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Benjamín Díaz Foretich (21) fue enviado a prisión preventiva por un accidente ocurrido hace más de cuatro meses en Punta Arenas.

La detención del sujeto en el país altiplánico, por un delito de estafa, permitió su extradición a Chile en septiembre pasado.

Había escapado a Bolivia: Joven fue imputado por atropello fatal de adulta mayor
 ATON (archivo)

La Fiscalía lo acusó de conducir en estado de ebriedad al momento de atropellar a Juana Mancilla Obando (79), causándole la muerte.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas envió a prisión preventiva a Benjamín Díaz Foretich de 21 años, imputado por el fatal atropello de Juana Mancilla Obando de 79 años, ocurrido el pasado 23 de mayo en la capital regional de Magallanes.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público este jueves, tras causar el accidente en la intersección de las avenidas Martínez de Aldunate y Pedro Aguirre Cerda, el sujeto escapó a Bolivia, donde fue detenido el 11 de septiembre.

"El trabajo policial que hizo de manera bien exhaustiva personal de OS9 pudo establecer, en virtud de información telefónica, que habría pasado por el norte del país, a través de un punto no habilitado, para dirigirse hasta Santa Cruz de la Sierra. De hecho, teníamos información de que se encontraba en Bolivia antes de que la autoridad boliviana confirmara la detención del imputado allá", detalló el fiscal Fernando Dobson.

Díaz Foretitch se encontraba en la Cárcel de Palmasola por un delito de estafa, antes de ser expulsado de vuelta a Chile, e internado en el Centro Penitenciario de Punta Arenas, donde cumplirá la máxima cautelar que se fijó en esta jornada.

En concreto, el tribunal le imputó los ilícitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, abandono del sitio del suceso sin dar aviso a Carabineros, y fuga del territorio nacional.

