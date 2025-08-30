Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Motociclista murió tras choque con auto en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un fatal accidente se registró esta madrugada en Maipú, donde un motociclista falleció tras ser chocado por un automóvil en la esquina de Avenida Lo Olimpo con Avenida Sur, cuyos tres ocupantes huyeron.

De acuerdo con la información policial, el auto colisionó con la motocicleta, cuyo conductor falleció en el hospital horas después, y posteriormente volcó y chocó con dos domicilios. Sin embargo, los ocupantes no sufrieron lesiones mayores y abandonaron el lugar.

Carabineros confirmó que el vehículo mantenía encargo vigente por robo y en su interior se encontró un arma de fuego.

