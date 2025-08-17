Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Niña está grave tras ser atropellada por su papá durante maniobra de retroceso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Un helicóptero de Carabineros la llevó desde Buin a una clínica en Santiago.

Niña está grave tras ser atropellada por su papá durante maniobra de retroceso
 David Kimemia, unsplash.com (referencial)
Una niña de dos años y 10 meses se encuentra en estado grave luego de ser atropellada por su padre en la comuna de Buin, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 18:25 horas en la calle Las Vertientes, cuando el hombre realizaba una maniobra de retroceso con su vehículo sin percatarse de la presencia de su hija, según informó Carabineros.

Tras el accidente, el padre de la menor la trasladó de urgencia hasta el Hospital San Luis de Buin para que recibiera atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, se determinó su inmediato traslado a un centro de mayor complejidad en Santiago.

Debido a su delicado estado de salud, la niña fue llevada en un helicóptero de la Prefectura Aérea de Carabineros hasta una clínica ubicada en el sector oriente de la capital.

Carabineros de la Tenencia Viluco tomó conocimiento del accidente y ya se encuentra investigando las circunstancias en que ocurrió el trágico suceso.

