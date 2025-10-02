Pitrufquén: Menor de dos años murió atropellada por furgón escolar

Una menor de dos años murió atropellada por un furgón escolar en la comunidad de Faja Maisan, en la comuna de Pitrufquén (Región de La Araucanía).

Según información policial, el accidente ocurrió cuando la niña salió de su casa para recibir y saludar a sus hermanos, momento en que fue arrollada por el vehículo que los trasladaba.

El conductor, que mantenía la documentación en regla y fue detenido tras el hecho, aseguró que no se percató de la presencia de la menor.

"La Fiscalía local instruyó la concurrencia de un equipo especializado de la SIAT, a fin de que se traslade hasta el lugar y realice el levantamiento y fijación, tanto planimétrica como fotográfica, de todos los elementos, indicios y rastros que pudiesen contribuir a determinar de manera fehaciente y objetiva cuál fue la dinámica y causa basal del siniestro vial", informó el teniente Carlos Abarca de Carabineros, de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito.

Los antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional de La Araucanía que, en las últimas horas, determinó la libertad del conductor.