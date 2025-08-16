Quilicura: Camionero murió atrapado tras accidente e incendio

Un trágico accidente de tránsito se registró en la comuna de Quilicura, cuando un camión de alto tonelaje se volcara y prendiera fuego en la Ruta 5 Norte, falleciendo el conductor.

De acuerdo a información policial, el vehículo transitaba por la ruta cuando se le reventó un neumático, lo que generó que el chofer perdiera el control del camión y chocara contra una barrera de protección, cayendo posteriormente hacia la caletera.

El impacto provocó el derrame de combustible y la fricción de los metales generó chispas que incendiaron, luego, la cabina del conductor.

El capitán Gonzalo García, oficial de ronda de la Prefectura Norte, relató que "a raíz de esa situación, quedó (el trabajador) atrapado en el lugar, siendo socorrido por personal de Bombero, pero, lamentablemente, no se pudo lograr más allá".

Tres compañías, con alrededor de 15 voluntarios, llegaron al lugar para extinguir las llamas. Asimismo, con una cámara térmica verificaron que el contenedor del vehículo, que presentaba alto porcentaje calórico, estaba vacío.

Personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros estuvo a cargo de las diligencias para esclarecer el hecho.