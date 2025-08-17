Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Tres funcionarios de la PDI lesionados por choque en la Costanera Norte

| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Tres funcionarios de la Policía de Investigaciones resultaron heridos tras protagonizar un accidente de tránsito en la Costanera Norte, en la Región Metropolitana.

Según información preliminar, se trataba de un vehículo de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente que se encontraba en un procedimiento, cuando el conductor perdió el control del auto y chocó con una barrera de contención.

Los ocupantes resultaron con heridas leves y fueron llevados a un centro asistencial.

