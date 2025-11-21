Volcamiento de camión dejó un fallecido en Antofagasta: Hallaron droga en zona de carga

Un fatal accidente de tránsito se registró este viernes en el kilómetro 29 de la ruta B-710, que conecta a las comunas de Antofagasta y Taltal, donde una persona perdió la vida a raíz del volcamiento de un camión.

Producto del accidente se desprendieron -desde la zona de carga del camión- diversos sacos y paquetes que, según información policial, contenían droga. Fiscalía instruyó Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros para establecer las causas exactas que originaron el siniestro vial.

En paralelo, encargó a personal especializado del OS-7 para indagar un presunto delito de narcotráfico, con la finalidad de confirmar la naturaleza de las sustancias encontradas y su cantidad. En el lugar también trabaja personal del SAMU y Bomberos, quienes continúan con las diligencias para atender a los heridos y esclarecer las causas del hecho.