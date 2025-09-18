"Acción homicida": Carabinero en riesgo vital tras ser agredido con un ladrillo en Las Condes

Un carabinero se encuentra en riesgo vital tras haber sido agredido con un ladrillo en la cabeza este jueves en la comuna capitalina de Las Condes.

Según la información policial, el ataque ocurrió en las inmediaciones de la 73a Comisaría, cerca del Parque Padre Hurtado, cuando el funcionario -sargento segundo- se acercó a fiscalizar a un grupo de personas que consumían alcohol en la vía pública.

La situación escaló cuando uno de los sujetos, al ser requerido para su identificación, se negó a colaborar y huyó a un domicilio cercano.

El agresor, tras ingresar a la vivienda, lanzó un ladrillo al sargento, impactándolo en la cabeza y dejándolo en estado grave.

En respuesta al ataque, un cabo primero que acompañaba a la víctima hizo uso de su arma de servicio, hiriendo al agresor en una de sus piernas.

El autor del ataque, de nacionalidad chilena, intentó escapar del lugar pero fue detenido.

Tras el incidente, el sargento herido fue trasladado al Hospital Dipreca en Las Condes, donde se mantiene internado en estado crítico.

"Al fiscalizar a un grupo de personas fue brutalmente agredido mediante el lanzamiento directo hacia su persona, le lanzaron un adoquín, el cual inmediatamente le provocó lesiones gravísimas", detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien confirmó que, "lamentablemente, el funcionario se encuentra en estado crítico".

"En este momento se encuentra con riesgo vital y está siendo intervenido por el personal médico en el Hospital Dipreca", indicó el jefe policial.

"Este es un hecho tremendamente grave y vuelvo a reiterar: el personal estaba patrullando y está dándole seguridad a la gente en estas fechas que son especiales", sentenció Araya.

"Acción homicida"

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó el incidente como "una acción homicida, porque tenía un propósito deliberado de causar daño".

"El Presidente (Gabriel Boric) tan pronto supo la noticia se comunicó conmigo. Él sabe que me encuentro acá y, además, le envié un reporte de la visita y de mi conversación con los familiares", señaló el secretario de Estado.