Adolescente de 17 años fue detenido por balacera en colegio de San Pedro de la Paz

La Fiscalía del Biobío confirmó en la mañana de este viernes la detención de un adolescente de 17 años supuestamente implicado en la balacera ocurrida ayer al interior de un colegio en San Pedro de la Paz.

El Ministerio Público anunció que "está detenido un imputado por su responsabilidad en los hechos ocurridos ayer en un colegio en San Pedro de la Paz, donde tres alumnos resultaron heridos con disparos. Hoy se realizará la audiencia de control de detención. La Fiscalía y Carabineros continúan con las diligencias".

Según detalló ayer la policía, un hombre y dos mujeres ingresaron encapuchados al recinto educacional donde dispararon a un estudiante de 18 años. En su huída, los sujetos hirieron de bala a otros dos alumnos, uno de 17 y otro de 18.

Todos los lesionados fueron ingresados al Hospital Regional de Concepción donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Los sucesos obligaron de inmediato el arribo del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a la zona desde donde remarcó que "es un hecho que no puede ocurrir, simplemente algo que Chile no puede normalizar, menos en el sistema educativo. También quiero ser enfático: esto no es un hecho de violencia escolar; esto es un delito, y como delito tiene su abordaje".

En tanto, el colegio Nuevos Horizontes suspendió sus clases por este viernes y el próximo lunes.