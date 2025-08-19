Adolescente y adulto desaparecieron arrastrados por río Pilmaiquén durante "ritual de sanación"

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, dio cuenta este martes del operativo de búsqueda de una adolescente y un adulto que cayeron al río Pilmaiquén, hecho ocurrido en el sector Maihue de la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos.
Las víctimas pertenecen a una comunidad mapuche, y se presume que la corriente arrastró a la menor de 15 años durante una "ceremonia de sanación", de acuerdo con el fiscal Pierre Neira, de la Unidad de Flagrancia de Los Ríos.
"Ante ello, dos adultos se lanzaron a las aguas para rescatarla, pero también fueron arrastrados por la corriente", añadió el persecutor.
Posteriormente, una mujer de 48 años -presumiblemente la madre de la menor- "logró salir por sus propios medios, pero un hombre de 49 años hasta ahora no ha sido encontrado", precisó.
Según publicó el subsecretario Ramos en su cuenta de X, la delegada provincial de Ranco, Alejandra Álamos, quedó a cargo de la "coordinación del despliegue de los recursos del sistema de búsqueda y rescate, además del acompañamiento a las familias".
En tanto, el Ministerio Público ordenó que la Sección de Investigación Policial (SIP) y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros encabecen las diligencias del caso.