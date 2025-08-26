Síguenos:
Ver más de la Región de Valparaíso

Aduanas descubrió contrabando de 100 mil cigarrillos chinos

Publicado:
Llévatelo:
Un camión de Aduanas, equipado con un escáner, permitió desbaratar el contrabando de 99.600 unidades de cigarrillos chinos en el puerto de San Antonio, los que estaban al interior de un contenedor que era importado por una empresa dedicada al rubro de los alimentos congelados.

"A través de la revisión con tecnología no invasiva de rayos x, los expertos de Aduanas lograron ver que dentro del contenedor refrigerado no sólo era posible distinguir las mercancías declaradas en los documentos de importación, sino que también se veían una serie de bultos fuera de lugar", explicó el organismo.

La valorización de lo incautado se calculó en 14.830 dólares (cerca de 14 millones de pesos), y se recalcó que no existía autorización alguna del Ministerio de Salud para que los cigarros pudieran circular en el país.

