Aluvión generó corte de ruta en Cajón del Maipo

Las precipitaciones que afectaron el sábado al Cajón del Maipo, en la comuna de San José de Maipo, generaron un aluvión que provocó el corte de la Ruta G-425, camino al Volcán, donde se encuentran personas aisladas.

Un vehículo quedó atrapado por este fenómeno, sin embargo, las personas que se encontraban en su interior pudieron salir sin mayores complicaciones. No se registran lesionados.

El lugar es resguardado por personal de Carabineros, a la espera de que llegue maquinaría pesada para despejar el camino.