El Cementerio General de Santiago es el escenario este lunes del funeral de Kevin Olguín Sepúlveda, más conocido como "Baby Bandito", y su pareja, Karina Rojas.
El funeral de este delincuente - famoso por su participación en el denominado "robo del siglo", ocurrido en el Aeropuerto de Santiago en 2014- ha sido catalogado de "alto riesgo" por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, lo que ha motivado un amplio despliegue policial para garantizar la seguridad y evitar desórdenes.
Fuera del recinto, Carabineros mantiene un puesto de control con personal apostado y vehículos especializados, como el carro lanzagua y el carro lanzagases, aunque su intervención no ha sido necesaria hasta ahora. También algunos funcionarios se encuentran al interior del cementerio, a la espera de concretar el entierro del cadáver.
La presencia policial se mantiene para resguardar el sector y asegurar que el proceso se lleve a cabo sin incidentes.
La muerte de "Baby Bandito" y su pareja es objeto de una investigación judicial en curso para esclarecer las circunstancias.