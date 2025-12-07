Apuñalan a guardia municipal en Meiggs

Un guardia municipal resultó apuñalado este domingo por la tarde durante un procedimiento en el Barrio Meiggs, ubicado en el límite de las comunas de Santiago y Estación Central, en un nuevo episodio de violencia que pone en evidencia la compleja situación de seguridad en la zona.

El funcionario se encontraba realizando labores de desalojo del comercio ambulante y control de los espacios públicos cuando fue agredido por un individuo que, según imágenes, fue reducido tras el ataque.

🔴AHORA | Un guardia municipal resultó apuñalado en medio de procedimiento contra el comercio ambulante en Meiggs.@Cooperativa pic.twitter.com/hBPxxLhZww — Bryan Galvez Silva🔻 (@BryanGalvezS) December 7, 2025

