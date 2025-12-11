Ataque incendiario en Angol: Desconocidos queman un camión y realizan disparos

Desconocidos perpetraron este jueves un ataque incendiario que culminó con un camión completamente quemado en la comuna de Angol, específicamente en el sector de Lolenco, en la Región de La Araucanía.

Testigos del hecho indicaron, además, que los atacantes realizaron disparos en el lugar antes de huir.

Tras el suceso, Carabineros se desplazó al sector para realizar las pericias correspondientes y asegurar la escena del crimen, dando inicio a un amplio operativo con el objetivo de dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, no se han logrado detenciones en relación con el ataque.

Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, condenó enérgicamente el atentado: "Lamentablemente, nuevamente en el sector rural tenemos un atentado en horas de la tarde. Eso demuestra que los grupos terroristas, los grupos organizados que atacan y atentan contra la seguridad, siguen rondando en la provincia de Malleco", declaró, subrayando que estos hechos "enlutan una vez más al mundo rural".

"Pedimos que la autoridad trabaje de verdad para erradicar todos los grupos armados organizados que operan en La Araucanía, especialmente en Malleco", agregó el dirigente.