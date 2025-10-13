Atentado en Ercilla: Gobierno se querellará por Ley Antiterrorista

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el Gobierno será parte de la investigación del ataque incendiario registrado en Ercilla (Región de La Araucanía) la noche del domingo con una querella por Ley Antiterrorista.

"El Estado está ocupando las nuevas herramientas. En el caso de la Ley Antiterrorista, una vez que se ha emitido, (se han presentado) cinco querellas, y vamos a agregar una sexta por los hechos de anoche", adelantó el secretario de Estado en EmolTV.

Según los primeros antecedentes, delincuentes quemaron una camioneta para cortar el tránsito en la Ruta 5 Sur, en el sector de Pidima, y dispararon varias veces: dos tiros impactaron a una mujer, mientras que el chofer de un camión resultó con lesiones leves.

Cordero sostuvo que la gravedad del atentado se explica "no sólo porque se incendia y hay una reivindicación -de hecho, hay un lienzo (alusivo a la causa mapuche)-, sino que además se ataca deliberadamente con armas de fuego a otro vehículo, que lleva a la lesión de dos personas".

"Eso, en opinión del Gobierno, es un acto terrorista. Y por eso el Gobierno se va a querellar en ese caso, utilizando la Ley Antiterrorista, dadas las características que tuvo, la violencia que se utilizó, y especialmente los aspectos de reivindicación que están asociados a esa intervención", cerró el ministro.