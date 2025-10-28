Gobierno se querelló por atentado adjudicado por la WAM en Cañete

El Gobierno anunció este martes, a través de la Delegación Presidencial Regional del Biobío, que se hizo parte de la causa que indaga la Policía de Investigaciones (PDI) por el último atentado incendiario registrado en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco.

El hecho ocurrió el sábado pasado en un aserradero situado en el sector Santa Ángela, en la Ruta P-602, donde dos máquinas de trabajo fueron destruidas por el fuego.

El ataque fue posteriormente adjudicado por el grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM).

Este hecho -que no registró lesionados y no tiene detenidos- fue el tercer atentado en Cañete que ha ocurrido en lo que va del año.

"Se nos ha confirmado (por parte del Gobierno central) el ingreso de una querella por los delitos de incendio, porte ilegal de arma de fuego y también disparos injustificados en torno a este hecho que hemos condenado durante las últimas horas, a propósito de lo que sucedió con el incendio de estas dos maquinarias en la comuna de Cañete", dijo el delegado regional del Biobío, Eduardo Pacheco.

La autoridad gubernamental subrayó que "esta acción legal por parte del Ministerio de Seguridad Pública ha sido presentada precisamente para ser parte del proceso investigativo y poder ayudar en todo lo que sea necesario al Ministerio Público para encontrar a quienes sean los responsables de este atentado".

"Ya hay una querella invocando la ley antiterrorista donde se menciona y también se sindicaba a esta organización", agregó Pacheco.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas en relación con este incidente específico.