Buscan a joven arrastrado por la corriente en Mejillones

La búsqueda de un joven de aproximadamente 22 años fue suspendida al caer el sol, luego de que desapareciera la tarde de este martes en el balneario Hornitos, en la comuna de Mejillones, en la Región de Antofagasta.

El hombre había permanecido varios minutos en peligro de inmersión tras ser arrastrado por la corriente junto a una mujer de 23 años que sí pudo ser rescatada.

A las 18:40 horas, equipos de emergencia compuestos por la Armada, Carabineros, Bomberos y Seguridad Ciudadana se trasladaron al lugar para atender la emergencia.

Los rescatistas lograron sacar del mar a la mujer que también fue arrastrada por la corriente. Sin embargo, su acompañante se mantuvo desaparecido, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

Pedro Rojas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Mejillones, explicó que "por las condiciones de luz natural se suspende la búsqueda hasta el día de mañana a temprana hora. Es una coordinación que se va a hacer con la Armada y se dispondrá de todo el material de rescate marítimo para retomar las medidas de búsqueda el día de mañana".

El Cuerpo de Bomberos adelantó que despachará equipos especializados, además de la lanza institucional, un bote zodiac y vehículos 4x4, con la esperanza de hallar al joven desaparecido en el mar.