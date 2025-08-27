Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.3°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Policial

Cadáver de un hombre fue hallado en Colchane

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cadáver de un hombre de aproximadamente 50 años fue hallado en el sector de Bofedal, en la comuna de Colchane (Región de Tarapacá).

Tras el descubrimiento, se dio cuenta al Ejército, Carabineros y a la Fiscalía, que instruyó a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística -ambas de la PDI- a desarrollar los peritajes del cuerpo. 

Síguenos en Google News
Las + leídas