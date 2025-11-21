Camionero contaminó aguas del Lago Chungará tras volcar y derramar aceite de soya

Un camionero de nacionalidad boliviana contaminó las aguas del Lago Chungará tras volcar en el kilómetro 179 de la Ruta 11 CH, en la comuna de Putre (Región de Arica y Parinacota), y derramar aceite de soya en los bofedales del Parque Nacional Lauca.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim) de la PDI de Arica, por instrucción de Fiscalía, realizaron diligencias en el cuerpo de agua para establecer las dimensiones del accidente y la presunta responsabilidad del imputado.

"Personal especializado desarrolló una inspección del lugar afectado y sus alrededores, identificando diferentes puntos impregnados con el material vertido", informó la subprefecta Patricia Montiel de la PDI, jefa (s) de la Prefectura Provincial de Arica.

"Además, se tomaron muestras de agua y suelo contaminados, y del aceite de soya derramado en el lugar, y junto con ello, se tomaron declaraciones a personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quienes se encuentran realizando labores de mitigación, limpieza y manejo de la fauna afectada, todo lo anterior, a fin de establecer las responsabilidades del hecho ocurrido", agregó la detective.

El conductor del camión fue interrogado en calidad de imputado, en el marco de la indagatoria por el presunto delito de contaminación grave imprudente.