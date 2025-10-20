Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Carabinero de civil abatió a delincuente tras asalto a negocio familiar en Colina

El funcionario policial intervino en el robo de un carrito de comida rápida, dando muerte al asaltante.

Carabinero de civil abatió a delincuente tras asalto a negocio familiar en Colina
 ATON (referencial)

Se presume que el fallecido había perpetrado robos previos en el mismo local.

Un funcionario de Carabineros, que se encontraba de franco, abatió este lunes a un delincuente tras un asalto a un carro de comida rápida en la comuna de Colina, zona norte de la capital.

La información preliminar indica que el local afectado, ubicado en Cantautor Víctor Jara con Fray Camilo Henríquez, pertenece a familiares del uniformado y ya habría sido víctima de robos por parte del mismo sujeto.

Según se dio cuenta, el carabinero involucrado, al percatarse del robo a este recinto, decidió seguir al antisocial.

La situación escaló cuando, tras una persecución a pie, se produjo un forcejeo entre el presunto ladrón y el carabinero, que terminó con este último utilizando su arma particular.

"Se produjo un robo a un local tipo food truck, en donde los propietarios son alertados y le dan cuenta de este robo a un familiar que sería funcionario de Carabineros, solicitándole auxilio. Él se constituye en el lugar y se origina una persecución a pie desde el local food truck hasta el pasaje Aconcagua. Le da alcance (al delincuente) y se produce un forcejeo, dinámica en la cual se produce el disparo a la víctima, quien fallece en el lugar", detalló el comisario Daniel Sepúlveda.

La investigación se centrará en la actuación del carabinero involucrado. 

Actualmente, el procedimiento se encuentra en desarrollo, con el tránsito vehicular totalmente cortado en la zona afectada para permitir las diligencias pertinentes.

