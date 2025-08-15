Síguenos:
País | Policial

Carabinero mató a un hombre a balazos tras altercado en discoteca de San Bernardo

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El funcionario se encontraba al interior del recinto cuando fue llamado afuera por familiares, que acusaron haber sido amedrentados por sujetos arriba de un vehículo.

No obstante, la pareja de la víctima fatal relató que el conflicto inició al interior del recinto y que una vez afuera el policía de franco inició la balacera.

Carabinero mató a un hombre a balazos tras altercado en discoteca de San Bernardo
 ATON (Referencial)
Un carabinero de franco mató a disparos a un sujeto esta madrugada en las afueras de la discoteca Estación 21, ubicada en la comuna de San Bernardo.

Según información policial, el funcionario se encontraba al interior del club nocturno cuando es llamado por familiares desde afuera, que acusaban que estaban siendo amedrentados por sujetos que se encontraban al interior de un vehículo con un arma de fuego.

El carabinero al percatarse de la situación sacó su arma personal y disparó en contra de los dos sujetos, dando muerte a uno de ellos en el lugar y dejando al otro gravemente herido, que fue trasladado al Hospital Barros Luco donde se encuentra en riesgo vital. Además, se investiga a un tercer sujeto que se dio a la fuga.

Tanto la persona herida como el fallecido son chilenos, mayores de edad, sin antecedentes policiales previos.

No obstante, la pareja de la víctima fatal entregó una versión diferente a los hechos relatados por el funcionario.

Afirmó que "el altercado del carabinero fue adentro, le pegó a mi pareja un combo. Y a mi pareja no lo dejaron salir de la disco con su amigo, ¿por qué? Porque el carabinero afuera estaba vuelto loco. (Al final) salen y, claro, el carabinero estaba armado y le dispara al amigo y a mi pareja. Mi pareja tiene un disparo en la cabeza. Por lo tanto, eso es un asesinato".

Asimismo, reclamó que "está Carabineros tomando el caso, siendo que debería estar la PDI. A lo que yo vengo es a aclarar esto. Y lo peor es que dicen: 'Es un carabinero de franco, que fue por legítima defensa', y legítima defensa no fue".

El funcionario policial está detenido en la 14ª Comisaría de San Bernardo. No se encuentra en estado de ebriedad, por lo que estaría en plena capacidad de sus funciones al momento de disparar.

