Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago20.6°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Carabineros allanó discoteca clandestina en Santiago Centro

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Una discoteca clandestina promocionada a través de redes sociales como "Club Sunday" fue allanada y clausurada durante la madrugada de este viernes por personal de Carabineros, en un operativo realizado en el sector de la comuna de Santiago.

La policía cifró en 150 los asistentes que se encontraban en el interior del establecimiento, el cual ofrecía DJs y shows en vivo a cambio de una entrada pagada.

El procedimiento culminó con la incautación de cámaras de seguridad, equipos de música y una cantidad no determinada de bebida alcohólica, poniendo fin a la actividad ilegal que contravenía las normativas locales.

El capitán Sheng Castillo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, confirmó la detención de dos personas, ambos adultos chilenos, quienes fueron aprehendidos por "oponerse al accionar de Carabineros para ingresar al local". Estas personas no manifestaron ser los regentes o los organizadores de la fiesta clandestina, y Carabineros aún no ha podido contactar al dueño o propietario del inmueble.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados