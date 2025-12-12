Una discoteca clandestina promocionada a través de redes sociales como "Club Sunday" fue allanada y clausurada durante la madrugada de este viernes por personal de Carabineros, en un operativo realizado en el sector de la comuna de Santiago.

La policía cifró en 150 los asistentes que se encontraban en el interior del establecimiento, el cual ofrecía DJs y shows en vivo a cambio de una entrada pagada.

El procedimiento culminó con la incautación de cámaras de seguridad, equipos de música y una cantidad no determinada de bebida alcohólica, poniendo fin a la actividad ilegal que contravenía las normativas locales.

El capitán Sheng Castillo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, confirmó la detención de dos personas, ambos adultos chilenos, quienes fueron aprehendidos por "oponerse al accionar de Carabineros para ingresar al local". Estas personas no manifestaron ser los regentes o los organizadores de la fiesta clandestina, y Carabineros aún no ha podido contactar al dueño o propietario del inmueble.

