Carabineros detuvo a conductor ebrio en Santiago: Vehículo tenía 18 impactos de bala

Personal de Carabineros detuvo a un sujeto que manejaba un automóvil en estado de ebriedad, vehículo que tenía al menos 18 impactos balísticos por razones que se desconocen.

El hecho ocurrió en el barrio Matta Sur, en la comuna de Santiago, donde funcionarios policiales controlaron al conductor del vehículo, un hombre de nacionalidad dominicana.

La teniente Carolina Domínguez relató que "este vehículo huye de la presencia de Carabineros, siendo detenido en Pedro Lagos con Sierra Bella, percatándose Carabineros de que el conductor se encontraba en manifiesto estado de ebriedad, ileso producto de los evidentes impactos balísticos que mantiene el automóvil".

"El vehículo no mantiene encargo (por robo), se está investigando su procedencia", añadió.

Vecinos denunciaron que en las cercanías del lugar de los hechos se estaba llevando a cabo una fiesta clandestina, situación que podría tener relación con la balacera.