Carabineros encontró arsenal en vivienda de San Bernardo tras detención por drogas

Un operativo de Carabineros y la Delegación Presidencial Metropolitana desarticularon un punto de narcotráfico y descubrieron un arsenal al interior de una vivienda en la comuna de San Bernardo.

Los funcionarios detectaron una transacción durante una vigilancia aérea, lo que terminó con tanto el comprador como el vendedor detenidos, y posteriormente llevó al hallazgo de siete pistolas y un revolver, además de 10 cargadores, junto con pasta base y marihuana.

El delegado Gonzalo Durán valoró que "podemos darle a los vecinos y vecinas de San Bernardo una señal de que estamos trabajando juntos, de que tenemos los elementos necesarios para detectar estas situaciones, que estamos retirando el poder de fuego de los sectores más afectados por estas bandas delictuales y por supuesto que esto va a tener una línea de investigación, que tiene como propósito identificar a todos los responsables y ponerlos tras las rejas".