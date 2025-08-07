Efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones desplegaron este jueves un operativo nocturno de prevención y control de delitos en todo el país.

Al inicio de la acción coordinada, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó que "esta es la primera vez" que ambas instituciones "realizan un operativo conjunto de carácter nacional".

En el trabajo nocturno se incluyeron servicios de fiscalización, controles vehiculares y de identidad, que se focalizaron en sectores con alta concentración de criminalidad e incidencia delictual.

