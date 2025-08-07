Carabineros y PDI desplegaron operativo nocturno a nivel nacional
Publicado:
Fotos Destacadas
Rancagua despidió a Álex Araya, minero fallecido en El Teniente
Gendarmería recibió otros cinco vehículos blindados para traslados de alto riesgo
El Team Chile desfiló en la apertura de los Juegos Mundiales de Chengdú
Fotos Recientes
Carabineros y PDI desplegaron operativo nocturno a nivel nacional
Rancagua despidió a Álex Araya, minero fallecido en El Teniente
Gendarmería recibió otros cinco vehículos blindados para traslados de alto riesgo
Efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones desplegaron este jueves un operativo nocturno de prevención y control de delitos en todo el país.
Al inicio de la acción coordinada, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó que "esta es la primera vez" que ambas instituciones "realizan un operativo conjunto de carácter nacional".
En el trabajo nocturno se incluyeron servicios de fiscalización, controles vehiculares y de identidad, que se focalizaron en sectores con alta concentración de criminalidad e incidencia delictual.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados