Una casa patronal y un galpón resultaron completamente destruidos durante un ataque incendiario ocurrido la madrugada de este viernes en el sector de General López, en la comuna de Vilcún (Región de La Araucanía).

En el lugar se encontraron dos lienzos firmado por el grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM), que también ha tenido responsabilidad en otros ataques ocurridos -en los últimos meses- en las provincias de Cautín y Malleco.

También se reportó otro ataque incendiario en la comuna, que terminó con maquinaria agrícola destruida.

En los escritos, el grupo exige la libertad de algunos comuneros mapuche que están procesados y también alude a la desaparición de Julia Chuñil, de quien se perdió el rastro hace un año en la Región de Los Ríos.

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas a causa del ataque, mientras personal de Carabineros y del Ejército se desplegaron en la zona para realizar las primeras diligencias, en el marco del estado de excepción constitucional que rige en la Macrozona sur.

