Cayó el "Gordo Alex", acusado de ser autor intelectual del crimen de Ronald Ojeda

La PDI y la Fiscalía ECOH confirmaron, durante la mañana de este jueves, la detención de uno de los líderes de "Los Piratas", facción del Tren de Aragua en el país.

Se trata de Alfredo Henríquez, también conocido como "Gordo Alex", quien era investigado como autor intelectual de una serie de secuestros en la Región Metropolitana.

Henríquez también tendría participación en el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado en marzo de 2024.

Los restos del exmilitar venezolano fueron hallados en medio de un operativo policial en Maipú, en una toma irregular, y sepultado a una profundidad de 1,4 metros debajo de un bloque de cemento.

De acuerdo a la investigación policial, el detenido fue uno de los falsos PDI que llevó a cabo el secuestro del exteniente.

Fiscal valoró avance del caso

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, planteó en El Diario de Cooperativa que en medio de la investigación por el secuestro de un empresario en Quilicura "tuvimos varias diligencias y a partir de esas, Carabineros logró controlar a uno de los que estaba ahí y era uno de los sujetos de interés que teníamos en la causa del homicidio del teniente Ronald Ojeda".

"Hemos ampliado la detención de esa persona, por lo tanto vamos a tener una audiencia de formalización el próximo lunes, donde le vamos a formular los cargos", añadió.

Barros dijo que el "Gordo Alex" tenía un rol importante en el grupo delictual, ya que "estas organizaciones criminales son muy jerárquicas, piramidales para decirlo de manera más gráfica", y que "desde que ocurre en febrero del 2024 el secuestro de Ronald Ojeda, ha pasado bastante tiempo, y hemos desarticulado la organización de Los Piratas del Tren de Aragua, tenemos 25 detenidos".