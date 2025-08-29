Síguenos:
Región de Magallanes

Cayó red de contrabando en Punta Arenas: incautan 100 mil cajetillas de cigarrillos

Quince personas fueron detenidas en Punta Arenas en el marco de la "Operación Zares del Contrabando", encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía.

Tras cerca de un año de indagatorias, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI logró desarticular una organización criminal dedicada al contrabando, asociación ilícita, lavado de activos y receptación aduanera.

Durante allanamientos realizados entre jueves y viernes, los detectives incautaron 19 vehículos, 120 millones de pesos en efectivo de distintas denominaciones y 100.000 cajetillas de cigarrillos, además de concretar las 15 detenciones.

