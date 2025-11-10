Cierre perimetral marca nuevo operativo contra los "toldos azules" en Meiggs
La Municipalidad de Santiago realiza este lunes un nuevo operativo contra el comercio ilegal, conocido como los "toldos azules", en el Barrio Meiggs. La medida está centrada en el cierre perimetral de calle San Alfonso que pasará a ser semipeatonal.
