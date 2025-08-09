Confeso, según la PDI: Detuvieron a acusado de amenazar a alcalde de San Bernardo

Un hombre fue detenido por las amenazas que sufrió el alcalde de San Bernardo, Cristopher White, quien recibió una carta en el frontis del municipio advirtiendo con matarlo a él y a su familia.

La PDI informó este sábado que "logramos posicionar al imputado en el lugar donde se dejó esta carta haciendo revisión también de videos, cámaras que nos permitieron hacer un seguimiento de la ruta del individuo, obteniendo las características y el vehículo en el que se movilizaba".

El hombre, detalló hoy la PDI, fue detenido el viernes quien admitió su responsabilidad.

Sobre la motivación del sujeto, la Policía de Investigaciones indicó que "es una persona chilena, mayor de edad y que él refiere que estas amenazas están motivadas porque él habría sido, en su momento, comerciante irregular del sector céntrico de la comuna y que en estos momentos su familia cercana realizaba esta actividad hasta ser desalojada en estos días por la Municipalidad".

Enfrentará penas bajas

Patricio Rosas, fiscal jefe de la Fiscalía de Fragancia Occidente, manifestó que "en la confrontación, nos permitió que este detenido confeso y también, hasta ahora, se ha manifestado colaborador, sea pasado a la audiencia de control de detención" este sábado.

El fiscal detalló que será formalizado por el delito de amenazas no condicionales en contra del alcalde y proferidas por medio escrito, sin embargo, debido a que la pena de este delito es "bastante baja", el énfasis del Ministerio Público "estará en su privación de libertad con arresto domiciliario, pero con énfasis especial en la protección de la víctima, con prohibición de acercamiento total".

El alcalde White, por su parte, indicó que "esto es una señal clara. No nos van a intimidar (...). Generar el daño que ha tratado de crear este delincuente cobarde no es impune y que este estándar que hoy se devela es el estándar que debiésemos seguir trabajando a diario para que sea el estándar con nuestros vecinos y vecinas".