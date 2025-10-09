Confirman hallazgo del cuerpo de joven desaparecido en Río Bueno

La Fiscalía Regional de Los Ríos confirmó este jueves el hallazgo del cuerpo de Gonzalo Carrillo, futbolista de 20 años que desapareció tras ser arrastrado por las aguas del Río Bueno, en la comuna homónima, el pasado 14 de septiembre.

El cadáver del joven fue encontrado aproximadamente a 10 kilómetros del puerto de Trumao río arriba, poniendo fin a casi un mes de intensas labores de búsqueda que contaron con la participación del GOPE de Carabineros, Bomberos y buzos especializados.

"Hemos incluido la extracción del cuerpo precisamente desde el puerto de Trumao para efectos de realizar allí las primeras pericias por parte de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Valdivia. De la misma manera, el cuerpo será retirado posteriormente por el Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor", dijo el fiscal Sergio Fuentes.