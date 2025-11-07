Cerro Navia: Alcalde denuncia "guerra de bandas" e incompetencia del Gobierno

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (independiente), denunció que en su comuna "se libra una guerra" entre dos bandas rivales y cuestionó el desempeño de la Subsecretaría de Seguridad Pública para proteger a los vecinos, acusando falta de coordinación.

A través una carta al director publicada en El Mercurio, el jefe comunal expresó: "En Cerro Navia se libra una guerra. Tres noches lleva una comunidad entera sin dormir, temiendo que una bala entre en la habitación llevándose la vida de personas inocentes".

"Cuántas veces hemos lamentado estas 'balas locas'. Lamentar no es suficiente. No es una metáfora: nuestras vecinas y vecinos hoy se encuentran bajo el sonido constante de balas y fuegos artificiales", aseguró.

El alcalde Tamayo recordó el asesinato a tiros de una persona, en el marco de un enfrentamiento entre grupos criminales: "Desde el martes, cuando una persona fue acribillada, dos bandas se disputan el territorio, con poder de fuego de sobra, como si aquí no existiera Estado", aseveró.

"Mientras tanto, la vida cotidiana se ha vuelto una pesadilla. Las familias no pueden dormir, los niños tienen miedo de salir, y los adultos se resignan a una violencia que no deberían soportar", fustigó el exvocero de la candidata presidencial Jeannette Jara durante las primarias oficialistas.

Crítica al Gobierno: "Hemos pedido ayuda, la cual no llega"

En su carta al director, Tamayo también criticó el desempeño del Ejecutivo en materia de seguridad: "Hemos pedido ayuda al Gobierno, la cual no llega. Cerro Navia ha sido abandonada, otra vez, a su suerte. Hoy, los niños y niñas del sector no irán a clases, se suspendieron. Hasta cuándo los más humildes deben asumir tanta ausencia", cuestionó.

"El Ministerio de Seguridad no coordina nada. El responsable de coordinar a Carabineros y la Policía de Investigaciones, así como diseñar estrategias de combate al crimen organizado, es la Subsecretaría de Seguridad Pública. Su incapacidad no es tolerable. Las promesas de seguridad parecen siempre detenerse antes de ingresar a las comunas más pobres. ¿Hasta cuándo se tolera que existan ciudadanos de primera y de segunda?", complementó.

Finalmente, el líder comunal exigió más "presencia efectiva del Estado, protección real y acciones concretas para detener esta guerra que desgarra a nuestra comunidad. Los vecinos y vecinas de Cerro Navia merecen la misma seguridad, respeto y dignidad que cualquier otro territorio de Chile".

Tamayo recurre a la Justicia y Contraloría

En conversación con El Diario de Cooperativa, el alcalde Tamayo informó que acudió, la mañana de este viernes, a la Contraloría General de la República para presentar una denuncia contra la Subsecretaría de Seguridad Pública.

"Le hemos pedido a la Contraloría que pueda precisar las facultades que la ley le entrega a la Subsecretaría, pueda precisar el concepto de coordinación, qué significa realmente y pueda establecer protocolos, porque nosotros no los conocemos y creemos que no existen", puntualizó.

El jefe comunal también señaló que, la noche del jueves, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago "a objeto de lograr copar (los sectores en conflicto) con fuerzas policíacas y que sea la Corte la que obligue al Ministerio de Seguridad a ejercer las acciones de seguridad para la población que, hoy día, no se han tomado".

"(Buscamos) que otros órganos del Estado logren intervenir en esta situación que, en nueve años de alcalde, no había tenido algo de este nivel de gravedad, de ninguna cercanía en nueve años de gestión como alcalde", explicó.