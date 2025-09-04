Detienen a 18 integrantes de red de narcotráfico que lavaba dinero en casa de cambio

Un total de 18 personas fueron detenidas este jueves por integrar una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en la Región Metropolitana.

Según informó la Fiscalía, la red criminal utilizaba empresas de fachada y adquiría bienes mediante testaferros para dar apariencia legal a sus ingresos ilícitos.

Lo más llamativo, señaló el fiscal Milibor Bugueño, es que la banda usaba una casa de cambio ubicada en el centro de Santiago para transformar en dólares las ganancias del tráfico de drogas, sin que la institución reportara las operaciones.

"Se llevaban maletas, incluso bolsas de feria llenas de dinero, lo que muestra la magnitud y la falta de control", explicó.

De acuerdo con la investigación, la casa de cambio registraba pérdidas por cerca de 4.000 millones de pesos, pese a manejar enormes flujos de efectivo, lo que levantó las sospechas de los persecutores. Finalmente, se incautó un patrimonio cercano a los 3.000 millones de pesos.

Entre las aristas más sorprendentes de la indagatoria, se reveló que un brazo operativo de la organización conformaba un equipo de fútbol 7 amateur federado, que incluso representó a Chile en competencias internacionales.

Dos socios de la casa de cambio y los demás involucrados quedaron a disposición de la justicia por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.