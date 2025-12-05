Fiscalía: Las barras bravas son terreno fértil para el crimen organizado

El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se refirió este viernes a la relación entre el crimen organizado y las barras bravas, a propósito de la desarticulación de una poderosa organización dedicada al narcotráfico y el contrabando en el marco de la operación "Dinastía Occidente".

La acción, llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), se centró en la comuna de Pudahuel, específicamente en el sector de Avenida La Estrella, donde se allanaron más de 30 domicilios.

El operativo culminó con la detención de nueve personas y la incautación de armas de alto calibre y diversos elementos utilizados para cometer delitos.

Un detalle crucial de la investigación, que reveló la conexión de la banda con el fútbol, fue la incautación de un bombo de la Garra Blanca, la barra de Colo-Colo. Se confirmó que los líderes de esta organización criminal pertenecían a una facción o "piño" de hinchas albos.

El fiscal Pastén explicó que "las barras de los clubes deportivos, en algunos casos hemos detectado que son terreno fértil también para la comisión de otros delitos".

"No digo que todas las barras sean están integradas por personas que cometen delitos; lo que digo es que algunas personas se aprovechan de estos espacios lícitos de manifestación para cometer delitos, y en este caso, específicamente, se logró detectar que sujetos pertenecían a un denominado 'piño' correspondiente a esta barra del club deportivo", señaló el persecutor Occidente.

Tras la formalización de los nueve detenidos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para cuatro de los imputados, dada la gravedad de los delitos. Si bien sólo se concedió la medida cautelar más gravosa para uno de ellos inicialmente, el Ministerio Público anunció que apelará la decisión para conseguir la prisión para los otros tres sospechosos.