PDI allanó 30 domicilios y desbarató red de armas y drogas ligada a la barra de Colo Colo

La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía, desarticuló una banda que operaba en la comuna de Pudahuel, presuntamente vinculada a una facción de la barra brava de Colo Colo.

Durante el operativo, que se realizó la mañana de este martes, se realizaron 30 allanamientos en domicilios de la zona: "Se logró establecer diferentes puntos de venta de droga y de acopio de otros elementos, como armas de fuego", explicó el subprefecto Patricio Ruiz.

"Hoy operaron alrededor de 150 detectives en la comuna, logrando hasta el momento la detención de varios imputados, algunos de ellos objetivos directos de la investigación", destacó el oficial.