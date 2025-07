Cuidador de casa de los reyes de Países Bajos desapareció en Chile y aún no es encontrado

Un gran enigma ha generado la desaparición en Chile de Carlos Ancapichún, de 76 años, quien se desempeñaba como cuidador de la casa de veraneo en Argentina de la reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta.

El adulto mayor trabajaba desde hace más de 30 años como cuidador en la casa vacacional de los monarcas neerlandeses en Villa Angostura, en las orillas del lago Nahuel Huapi del país vecino. Fue visto por última vez el 13 de junio en la comuna de Puyehue, en Los Lagos, consignó El Mercurio.

"Desde el día 18 de junio del presente año (se) mantiene una investigación por la presunta desgracia de don Carlos Ancapichún Castro, desaparecido el día 13 del mismo mes en el sector de Antillanca", detalló el subprefecto Javier Yusthy de la PDI.

"Respecto a esta desaparición, se conformó un equipo multidisciplinario integrado tanto por personal de la Brigada de Homicidios (BH) y de toda la Prefectura Provincial Osorno, los cuales han realizado diversas diligencias en el sector de la desaparición, como son rastreos y búsquedas, tanto a pies como también por mediante sobrevuelos de equipos dron, los cuales a la fecha no han dado resultados favorables", agregó el detective de la BH de Osorno.

Respecto a los trabajos investigativos, Yusthy indicó que también "se han realizado peritajes con buzos tácticos en todo lo que tiene que ver con flujos de agua y lagunas que se encuentran en el sector de la desaparición, además de también rastreos por equipos de canes, los cuales han realizado sus búsquedas".

"Toda la PDI se encuentra a la fecha realizando diversas diligencias tendientes a dar por el paradero a esta persona, las cuales se continuarán en el transcurso de los días a fin de dar con un resultado favorable", enfatizó el policía.

Dar con el paradero de Ancapichún es complejo al considerar la cantidad de días que ya fueron destinados para su búsqueda, las que continúan sin arrojar indicios claros de su paradero. Asimismo, la ola polar que afectó recientemente al sur del país podría haber puesto al hombre en riesgo climatológico.

La sospecha de la esposa

Carlos Ancapichún ingresó a Chile por medio del Paso Cardenal Samoré con el objetivo de visitar a su familia, radicada en la localidad de Entre Lagos, según detalló el citado medio.

En un comienzo trascendió que el viaje también tenía otro motivo: la supuesta intención de explorar terrenos en la zona para una posible construcción. No obstante, la esposa de Carlos, Marisol, descartó dicha teoría.

"Desde el día uno, la verdad es que se está tirando una noticia que no es la correcta. Mi esposo nunca fue a hacer ninguna casa al campo", relató la mujer en entrevista con Mega.

"Mi esposo salió del domicilio nuestro acá en Villa Angostura con destino a Entre Lagos, si es verdad, para él quedarse en una cabaña que siempre acostumbramos a hospedarlo, para el día lunes sacar un certificado de supervivencia que requieren por una atención que él tiene, que justifica todos los años de que él está vivo", puntualizó Marisol.

"Me dijo: 'voy a ir hasta Entre Lagos, voy a subir hasta el campo, voy a tomar mate con familiares y luego me voy al lugar donde me voy a hospedar', porque hasta las pantuflas andaba trayendo", explicó.

En ese sentido, la esposa del desaparecido cuestionó: "La pregunta que yo tengo como esposa es la siguiente. Cuando llegó al domicilio de su medio hermano, habían tres personas, que de su boca lo testificaron: el medio hermano, el sobrino y un cuñado (...) uno creería que había un testigo que me dijera que vieron a mi esposo entrar al campo. No hay ninguno. Y si hubiera, quiere decir que él sabe dónde está, pero tampoco hay ningún testigo que diga que vio a mi esposo salir de esa casa".

Por lo anterior, Marisol enfatizó que su hipótesis se basa en sospechar de los familiares de Carlos, puesto que existe "una herencia de campo que es de muchos años", la que debe ser resuelta entre ellos.

La camioneta de Carlos

Otro dato relevante es que Carabineros halló la camioneta de Carlos estacionada en el acceso al Centro Invernal Antillanca. En su interior se encontró ropa y herramientas.

"Lo extraño es que la camioneta estaba cerrada. Estaban sus cosas, sus herramientas. Ni siquiera se cambió de ropa, como solía hacer, para entrar al bosque. Además, solía dejar escondida la llave de la camioneta en un neumático por si se le extraviaba en el bosque. Tampoco estaba. De hecho, se metió al bosque con la misma ropa con que cruzó la aduana", alegó al respecto Mirko Hidalgo, nieto del adulto mayor desaparecido, en conversación con el medio trasandino Río Negro.

Desde la familia del extraviado también acusan "abandono" por parte de las autoridades chilenas, ya que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) supuestamente no continuó con las diligencias investigativas lideradas por la PDI.

Desde la Casa Real de Países Bajos no han emitido, de momento, ninguna declaración por la desaparición de Carlos Ancapichún, a pesar de su cercanía con los monarcas.