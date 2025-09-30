Delincuente fue abatido tras intento de atropello a carabinero

Un delincuente de 18 años fue abatido y su acompañante detenido durante la madrugada en la comuna de San Bernardo, luego de una intensa persecución policial que culminó en un violento choque.

El incidente se inició cerca de la medianoche cuando personal de la 62ª Comisaría de Carabineros intentó fiscalizar un automóvil en el sector sur de la capital. Al notar la presencia policial, los ocupantes huyeron, dando comienzo a un seguimiento que se extendió por varias calles de la comuna y que finalizó en San Francisco con Ojos del Salado, donde el vehículo de los antisociales chocó contra una patrulla.

En ese momento, los dos ocupantes intentaron escapar a pie, momento en que el conductor intentó atropellar a un funcionario policial que intentaba efectuar la detención. Este acto obligó a Carabineros a usar sus armas de servicio, realizando varios disparos para detener la marcha del vehículo.

Producto de los disparos, el conductor recibió un impacto en el tórax, falleciendo en el lugar a causa de las lesiones. Su acompañante, en tanto, fue detenido de inmediato.

Ambos sujetos, con un amplio prontuario policial, suman cerca de 35 detenciones entre sí.

El fiscal Pedro Aravena, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detalló que el copiloto también percutó disparos contra el vehículo policial durante la huida. "Los funcionarios que estaban en el vehículo dispararon en varias ocasiones contra los sujetos. Eran dos sujetos que iban en el vehículo. Impactaron a uno de los sujetos, el conductor, en el tórax, quien perdió la vida. El otro sujeto fue detenido", indicó el persecutor.

Tras la inspección del automóvil, se encontró en su interior municiones, joyas y un bolso, lo que sugiere que los sujetos se encontraban realizando delitos.

Un funcionario de Carabineros resultó con lesiones leves en una mano producto de una esquirla de vidrio, debido a los disparos efectuados por los delincuentes.